ندد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف قوة أمنية مصرية بمحيط مسجد الصالحين في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، معرباً عن استنكاره هذه الأعمال الإجرامية الخسيسة، ورفضه كافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكد العسومي تضامن «البرلمان العربي» الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمه ومساندته لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري في الأمان والرخاء والازدهار.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بيقظة الأمن المصري الذي نجح في التصدي للإرهابيين، معرباً في الوقت ذاته عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء ولقيادة وحكومة وشعب جمهورية مصر العربية، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.