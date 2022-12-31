دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (السبت)، إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة ببلاده، مؤكداً في كلمة بمناسبة الذكرى الـ67 لاستقلال السودان والذكرى الرابعة لثورة ديسمبر أن هناك من يتربص بالسودان ويحاول تدميره.

وقال البرهان «علينا أن نتعاهد على نبذ الكراهية والعنف، ونتخذ من الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، ونوحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن»، مضيفاً «أنبه أن هناك من يتربص بالسودان ويحاول تدمير مستقبل بلادنا، ومن واجبنا جميعاً مجابهة هذا الخطر».

وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان قائلاً «نقدر المعاناة ونشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود، ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية تماماً».