لا يزال الثوار الإيرانيون يتحدون آلة قمع نظام الملالي، التي تراوح بين الاعتقالات والإعدامات، وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين في سوق بالعاصمة واعتقلت عدداً منهم، بحسب ما أورد موقع إيران إنترناشيونال، اليوم (السبت).وشهدت عدة مناطق في طهران شعارات مناهضة للنظام، وأضرم المتظاهرون النيران في لافتات ذكرى مقتل قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في مناطق بالعاصمة، ورددوا شعار «الموت لخامنئي» في بكرج.

وفي مدينة إيذه، شارك الأهالي، مساء (الجمعة)، في دفن رمزي لمحمد أحمدي، أحد الضحايا الذين قتلتهم قوات الأمن.

ورددت مجموعة من المواطنين في منطقة بونك الواقعة غربي طهران،، شعارات مناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية. وكانت شعارات «الموت لخامنئي»، و«الموت للجمهورية الإسلامية»، و«الموت للنظام قاتل الأطفال»، و«خامنئي الضحاك سنقتلك»، من بين الهتافات الليلية لمتظاهري منطقة بونك.

وشهدت منطقة سعدات آباد بطهران شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين، من بينها: «الموت للديكتاتور» و«هذا العام هو عام الدم، خامنئي سيحطم».

وفي نارمك الواقعة شرقي طهران، هتفت مجموعة من المتظاهرين بشعارات مناهضة للنظام من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية. وكانت شعارات «الموت لخامنئي»، و«الموت للديكتاتور» من بين الهتافات الليلية التي أطلقها المحتجون في نارمك.

وأشعل المتظاهرون النار أيضاً في لافتة تحتوي على دعاية عليها صورة قاسم سليماني، على طريق الإمام علي السريع في طهران.

وفي شارع هاشمي جنوبي طهران، منطقة سعيد آباد، أضرمت مجموعة من المتظاهرين النار في لافتة تحمل صورة سليماني.

وشهدت مناطق من مدينة كرج احتجاجات في الشوارع وشعارات مناهضة للنظام، وأشعلت مجموعة من المتظاهرين النار في شارع دانش آموز بمدينة كرج، ورددوا هتافات مناهضة للنظام. وردد المتظاهرون في كرج هتافات مثل: «سنقاتل سنموت وسنسترد إيران»، و«الموت لخامنئي»، و«هذا العام هو عام الدم، خامنئي سيحطم».