أسقطت الدفاعات الجوية للقوات العسكرية اليمنية اليوم (السبت) طائرتين حوثيتين مسيرتين في محافظتي مأرب والحديدة. ووفقاً لمصدر عسكري في ألوية العمالقة الجنوبية فإن الدفاعات الجوية رصدت الطائرة الأولى تحلق فوق مديرية حريب بمحافظة مأرب وفجرتها بالجو وسقطت أجزاء متناثرة.

وأفادت المصادر بأن الدفاعات الجوية للواء المحضار أسقطت طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق منازل المدنيين بأطراف مديرية حيس جنوب الحديدة، موضحة أن الدفاعات الجوية للواء تعاملت مع الطائرة وإسقاطها على الفور، مبينة أن القوات الحكومية نجحت في إسقاط أكثر من 3 طائرات خلال أقل من أسبوع.

من جهة أخرى، أصيب طفل بانفجار لغم أرضي بعبوة ناسفة بمحافظة حجة. ووفقاً لمصادر حقوقية فإن الطفل أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في محيط قرية الغرزة التابعة إداريا لمديرية حرض، مؤكدة أن غالبية القرى في تلك المنطقة تواجه الموت بسبب انتشار الألغام.

وفي محافظة إب، تواصل مليشيا الحوثي جرائمها ضد المدنيين، إذ منعت أمس أسرة أحد ضحايا مسلحيها من تشييع جثمانه، وتصر على دفنه بشكل سري وخفي في منطقة يريم مقابل الإفراج عن جثمانه.