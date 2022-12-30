تمكنت قوات الأمن المصرية من تصفية إرهابي خلال هجوم على كمين أمني بجوار مسجد الصالحين بمحافظة الإسماعيلية شمال القاهرة اليوم (الجمعة)، فيما استشهد ثلاثة من رجال الشرطة.

وأوضحت مصادر أمنية أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن الذين ردوا بقتل أحد المهاجمين وإصابة الآخر الذي لاذ بالفرار.

وتواصل القوات المصرية مطاردة العناصر الإرهابية والقيام بعمليات تمشيط واسعة بمحافظة الإسماعلية وعدد من المحافظات المجاورة، وتم إغلاق مداخل ومخارج المنطقة، ولم تعلن وزارة الداخلية تفاصيل الحادث رسمياً.

من جانبه، أكد الخبير الأمني في مجال مكافحة الإرهاب اللواء فؤاد علام، لـ«عكاظ»، أن الإرهاب لم ينتهي بعد، خاصة في ظل وجود المفاهيم الخاطئة التي تتبناها قوى الشر والإرهاب، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لنشر ثقافة قبول الآخر وغرس مفهوم الدولة وقيم المواطنة، محذراً من بقايا وفلول الإرهاب التى تحاول زعزعة استقرار البلاد، ومشدداً على ضرورة الحزم في مواجهتهم.