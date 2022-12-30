أكدت السلطات الأوكرانية حدوث انفجارات في جميع أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة كييف وخاركيف ولفيف الغربية بالقرب من الحدود مع بولندا.وأسفر القصف الروسي عن مقتل 3 أشخاص على الأقل و6 جرحى بينهم طفل، بحسب ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي.وأفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني بأن روسيا أطلقت 69 صاروخ كروز وتم إسقاط 54 منها.ولفتت مصادر ميدانية في أوكرانيا إلى أن طائرات مسيرة قصفت مواقع في العاصمة كييف فجر اليوم (الجمعة)، وسمع دوي انفجارات عدة، فيما أطلقت المضادات الجوية لصد الهجوم. وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة في خيرسون في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط أنباء عن سماع دوي 3 انفجارات على الأقل.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معظم مناطق بلادِه تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت جميعَ أنحاءِ البلاد.وأكد صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك، لافتاً إلى أن القوات الروسية تسعى إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك قبل حلول العام الجديد.في غضون ذلك، أرسلت بريطانيا معدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا تضمنت أجهزة إبطال مفعول القنابل والألغام لمساعدتها على تطهير الأراضي والمباني من بقايا الذخائر والصواريخ التي لم تنفجر جراء القصف الروسي.وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أعلن أن بلاده رصدت 2.770 مليار دولار من الموازنة للعام القادم لمساعدة أوكرانيا عسكريّاً.