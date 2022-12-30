تشكل أزمات عام 2022 أكبر تحدٍ لشعوب العالم في العام الجديد 2023م، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والحروب المستمرة في اليمن وسورية والتدخلات الخارجية في المنطقة، فضلاً عن أزمة المناخ والجوع والفقر التي تشكّل أحد أهم نتائج الصراعات الدولية وانعكاساتها على الوضع الإنساني في الدول الأكثر فقراً رغم التفاؤل الكبير.ووسط هذه الصراعات حققت السعودية، نجاحات سياسية ودبلوماسية تمثلت في عقد عدد من القمم العربية والدولية ووقّعت عدداً من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما أسهم في تعزيز دور المملكة الرائد في المنطقة والعالم الساعي إلى تحقيق السلام والاستقرار ورفض الإرهاب والعنف والفوضى.الحرب الروسية الأوكرانيةاندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الملاليرفض الحوثي الهدنة والمشاركة في المشاورات اليمنيةالمصافحة التركية المصرية في الدوحةالانقسام الحكومي في ليبياطرد الإخوان من تركيانجاح العراق في انتخاب رئيسالوساطة السعودية لتبادل الأسرى بين روسيا وأمريكافوز الشاب ذي الأصول الهندية ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانياأزمة الفراغ في لبنانفوز اليمين المتطرف في أوروباالقمة السعودية الأمريكيةالقمة الخليجية الأمريكيةالقمة العربية الأمريكيةالقمة السعودية الصينيةالقمة الخليجية الصينيةالقمة العربية الصينيةالقمة العربية في الجزائرمؤتمر بغداد 2 في الأردن