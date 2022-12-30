تشكل أزمات عام 2022 أكبر تحدٍ لشعوب العالم في العام الجديد 2023م، بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والحروب المستمرة في اليمن وسورية والتدخلات الخارجية في المنطقة، فضلاً عن أزمة المناخ والجوع والفقر التي تشكّل أحد أهم نتائج الصراعات الدولية وانعكاساتها على الوضع الإنساني في الدول الأكثر فقراً رغم التفاؤل الكبير.
ووسط هذه الصراعات حققت السعودية، نجاحات سياسية ودبلوماسية تمثلت في عقد عدد من القمم العربية والدولية ووقّعت عدداً من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما أسهم في تعزيز دور المملكة الرائد في المنطقة والعالم الساعي إلى تحقيق السلام والاستقرار ورفض الإرهاب والعنف والفوضى.
الحرب الروسية الأوكرانية
اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الملالي
رفض الحوثي الهدنة والمشاركة في المشاورات اليمنية
المصافحة التركية المصرية في الدوحة
الانقسام الحكومي في ليبيا
طرد الإخوان من تركيا
نجاح العراق في انتخاب رئيس
الوساطة السعودية لتبادل الأسرى بين روسيا وأمريكا
فوز الشاب ذي الأصول الهندية ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا
أزمة الفراغ في لبنان
فوز اليمين المتطرف في أوروبا
القمة السعودية الأمريكية
القمة الخليجية الأمريكية
القمة العربية الأمريكية
القمة السعودية الصينية
القمة الخليجية الصينية
القمة العربية الصينية
القمة العربية في الجزائر
مؤتمر بغداد 2 في الأردن
ووسط هذه الصراعات حققت السعودية، نجاحات سياسية ودبلوماسية تمثلت في عقد عدد من القمم العربية والدولية ووقّعت عدداً من الاتفاقيات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما أسهم في تعزيز دور المملكة الرائد في المنطقة والعالم الساعي إلى تحقيق السلام والاستقرار ورفض الإرهاب والعنف والفوضى.
الحرب الروسية الأوكرانية
اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام الملالي
رفض الحوثي الهدنة والمشاركة في المشاورات اليمنية
المصافحة التركية المصرية في الدوحة
الانقسام الحكومي في ليبيا
طرد الإخوان من تركيا
نجاح العراق في انتخاب رئيس
الوساطة السعودية لتبادل الأسرى بين روسيا وأمريكا
فوز الشاب ذي الأصول الهندية ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا
أزمة الفراغ في لبنان
فوز اليمين المتطرف في أوروبا
القمة السعودية الأمريكية
القمة الخليجية الأمريكية
القمة العربية الأمريكية
القمة السعودية الصينية
القمة الخليجية الصينية
القمة العربية الصينية
القمة العربية في الجزائر
مؤتمر بغداد 2 في الأردن