اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم (الخميس) حزب الله بتعطيل انتخاب رئيس جديد، واصفاً دعوات الحوار بأنها «إلهاء للبنانيين».

وقال جعجع خلال تصريحات صحفية، إن «حزب الله غير قادر على تسمية الرئيس الذي يفكر بترشيحه ويرتاح له، لذلك يعطل الجلسات، فبعد 4 أشهر من بدء المهلة الدستورية، و10 جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية لم يأتِ أحد ليقول تعالوا نتفاهم على رئيس جمهورية»، مضيفاً: «حاولنا مع كتل نيابية أخرى التفاهم على مواصفات الرئيس، لكن أحدا لم يوافق على ذلك، نحن نريد رئيس جمهورية إنقاذي، يكون قادرا على خوض هذه التجربة، ورئيس حكومة إنقاذي، وحكومة إنقاذية لنتمكن من الخروج بالنتيجة المرجوة».

واعتبر أن الدعوة إلى طاولة الحوار جاءت كمخرج بديل عن الأوراق البيضاء؛ لأنهم باتوا عاجزين عن تحمل الضغوط التي يتعرضون لها من جراء استمرارهم في ممارسة وسائل التعطيل، وعليه كان الخيار البديل في الإصرار على الذهاب إلى طاولة حوار لن توصلنا لشيء، مشدداً بالقول:«ما سنصل إليه هو القول إن اللبنانيين اجتمعوا حول طاولة حوار ولم يتوصلوا إلى التفاهم، وبذلك نكون مسؤولين عن التعطيل، في حين أن التعطيل من مسؤولية الحزب وحلفائه والتيار الوطني الحر».

ونفى جعجع أن تكون الخلافات والانقسامات داخل الصف المسيحي وراء أزمة الانتخابات الرئاسية، وأنهم إذا ما اتفقوا تحل مسألة الرئاسة قائلاً:«هذا قول مغلوط والدليل أن لدينا مرشحا ونصوّت له في كل جلسة انتخاب، في المقابل هناك فريق مسيحي متحالف مع حزب الله ولا يريد التصويت لمرشحنا، وهو يتحمل مسؤولية التعطيل وليس الخلافات المسيحية»، في إشارة إلى التيار الوطني الحر.

وأكد أن القوات اللبنانية ليست إطلاقا في وارد الذهاب إلى الخارج للمشاركة في لقاءات خصوصا إذا كان الموضوع الأساس على جدول أعمالها رئاسة الجمهورية؛ لأن الرئيس ينتخب من قبل الـ 128 نائبا.