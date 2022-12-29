أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) أن إحباط مساعي إيران لامتلاك سلاح نووي في مقدمة أولويات حكومته، متعهداً بتوسيع اتفاقيات السلام مع دول المنطقة.

وقاطعت المعارضة أكثر من مرة كلمة نتيناهو خصوصاً أثناء حديثه عن مهمته الرئيسية ضد إيران، ورد عليهم قائلا: «أنتم دعمتم الاتفاق النووي، من أنتم لتواصلوا توجيه الإرشادات التربوية لنا؟».

وعرض نتنياهو تشكيلة حكومته التي توصف بأنها تتبنى فكر اليمين المتطرف، لديها توجه لاستهداف القدس وتوسيع الاستيطان، وعلى الكنيست قبل التصويت عليها ومن ثم تأديتها اليمين القانونية اليوم، وعشية أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية قال حزب الليكود اليميني في بيان: «قرر رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع».

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية، أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

ويتوقع محللون أن تكون هذه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لكنه لم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة كاملة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية.

وبنيامين نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد، شغل أطول فترة رئاسة وزراء في إسرائيل، لمرة أولى من 1996 إلى 1999 ثم ثانية من 2009 إلى 2021.