أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن اليوم (الخيمس) 3411 واقعة انتهاك تعرض لها المدنيون في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022، مؤكدة أن تلك الانتهاكات تسببت في تضرر 3713 مدنيا ومدنية بكافة الأعمار.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن المليشيا ارتكبت 940 واقعة استهداف مدنيين قتل فيها 447 مدنياً وجرح 891 شخصا بينهم 84 امرأة، مشيرة إلى أنها وثقت سقوط 426 ضحية بسبب الألغام والعبوات الناسفة واعتقال وإخفاء 968 شخصاً.

وذكرت اللجنة الوطنية أن فريقها تحقق من 17 استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى 1092 اعتداء وتدميرا لممتلكات خاصة وعامة، كما رصد 131 جريمة تجنيد أطفال دون سن الـ15 عاما.

وأفاد البيان بأن فرق التوثيق استكملت التحقيق في تفجير 52 منزلاً، وتهجير 144 أسرة قسراً و87 جريمة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت لأكثر من 9502 مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17055 وثيقة.

وكشفت اللجنة في بيانها أنه ورغم الهدنة الإنسانية التي استمرت لأكثر من 6 أشهر أنه لوحظ استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز، إذ قتل وجرح 124مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، و108 قتيل وجريح بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن يإدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.