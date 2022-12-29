كشفت مصادر إعلامية يمنية اليوم (الخميس) اقتحام مليشيا الحوثي مقر نقابة المحامين اليمنيين في العاصمة صنعاء واحتلته وعددا من المنازل المجاورة واختطفت نقيب المحامين عبدالله راجح وعددا من منسوبي النقابة على خلفية دعوة الهيئة الإدارية لعقد اجتماع موسع.

وأفادت المصادر بأن مليشيا الحوثي طوقت مقر النقابة قبل أن تحتله وعددا من المنازل المجاورة، مبينة أن الاجتماع الذي كان مقررا في مقر النقابة بشارع الرقاص في العاشرة صباحاً تحت عنوان «معاً لتحقيق العدالة ومناهضة الفاسدين والمفسدين»، مخصص لمناقشة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون على أيدي عصابة الحوثي الإرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن النقابة طلبت من إدارة أمن صنعاء الذي تسيطر عليها المليشيا بحماية مقرهم وتأمين الاجتماع لكنهم تفاجأوا باقتحام عناصر حوثية للمقر واختطاف نقيب المحامين والهيئة الإدارية وعدد من الأعضاء.



هددت نقابة المحامين اليمنيين في بيان بالتصعيد في اعتصام مفتوح في حال إخفاق مجلس القضاء الأعلى الحوثي في تنفيذ مطالبها، مشددة على ضرورة إقالة النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي الحوثي لعجزهما عن القيام بواجباتهما القانونية وتواطؤهما الصريح والواضح في استهداف المحامين ونقابتهم، وكونهم للأسف مظلة للفســاد والمفسدين.

وتزايدت جرائم الاقتحامات والاختطافات الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية، إذ قتل مختطف تحت التعذيب في سجون المليشيا بمحافظة صعدة بعد ساعات على اختطافه من قبل عناصر المليشيا.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا اختطفت يحيى الثماني ونقلته إلى شرطة الطلح من مكان عمله بسوق الجعملة في مديرية مجز نهاية الأسبوع الماضي، مبينة أن المليشيا صفت الثمانية في السجن.