تعهدت بريطانيا وكندا والسويد وأوكرانيا، اليوم (الأربعاء)، باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة إيران على إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم 752، مؤكدة في بيان مشترك التزامهما بمواصلة الجهود لمعاقبة طهران.

وقالت الدول الأربع «ملتزمون بمواصلة الجهود الرامية لمحاسبة إيران على الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي»، ولم تحدد الدول الأربع طبيعة العقوبات التي ستفرضها على إيران.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار العاصمة الإيرانية طهران في 8 يناير 2020، ما أدى إلى مقتل طاقمها وجميع المسافرين على متنها البالغ عددهم 176 شخصاً، واعترفت إيران بعدها بـ3 أيام بأن طائرة البوينغ الأوكرانية قد أُسقطت جراء خطأ بشري وبغير قصد، رغم إصرارها عقب الحادثة نفي ضلوعها في إسقاط الطائرة.

وقال الجيش الإيراني حينها إن الطائرة «بدت هدفاً معادياً وأصيبت بطريقة غير مقصودة»، مضيفاً «في وضع أزمة ويتسم بالحساسية، أقلعت الرحلة الأوكرانية رقم 752 من مطار الإمام الخميني (في طهران)، وعند الانعطاف دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معادٍ، بعد أن اقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري بينما كان الجيش في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب».