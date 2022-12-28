تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم (الأربعاء)، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وأكّد وزير الخارجية السعودي على مواصلة بذل السعودية كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسياً.