بكى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متأثرا بكلمة ألقاها الفنان أشرف عبد الباقي، ووصفه فيها بأنه «أحسن صاحب لمشاورته على القادرين باختلاف»، بحسب فيديو ظهر فيه الرئيس السيسي يحاول حبس الدموع التي استدرّتها الكلمة من عينيه.

وشهدت احتفالية «قادرون باختلاف» اليوم (الأربعاء)، فقرة مع أحد أبطال ذوي الهمم والفنان عمرو يوسف، الذي قال إنه يعمل منذ عام 2014 مع ذوي الهمم بشكل رسمي وقبل ذلك بشكل غير رسمي، لافتا إلى ما يبذله الرئيس السيسي من أجل ذوي الهمم «ما جعل أولئك الأبطال يشعرون باختلاف كبير في الشارع والمجتمع».

وأضاف أن ذوي الهمم سيسافرون إلى فرنسا العام القادم للمشاركة في الأولمبياد.

وكشف الرئيس السيسي، فى رده على سؤال لأحد ذوي الهمم عن أصعب موقف تعرض له خلال وجوده في القوات المسلحة، خلال الاحتفال بالنسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف» تحت شعار «لينا مكان»، مؤكدا أن أصعب موقف مر عليه كان في 2011 عقب ثورة 25 يناير، والبلاد كانت في دوامة كبيرة جداً من الخراب والدمار، وكنت أخشى من الفوضى والانهيار. وأضاف: أحضروا الصور الخاصة بي قبل 2011 فلن تعطوني أكتر من 30 سنة مضيفا "كنت أشعر بالخطر الشديد، وأن أصعب شيء هو أن تشعر أن أهلك ممكن أن يضيعوا ولا تستطيع أن تقدم لهم شيئاً.

وأفاد الرئيس المصري بأن قيادات كبيرة في الجيش كان لديهم قلق كبير أن الأمور تخرج عن السيطرة نظراً لخطورة الموقف، لكن الله حمى مصر من الدمار الذي كان يمكن أن يستمر أكثر من 40 سنة، وقال إن الجيش والشرطة قدما الكثير من التضحيات لحماية أمن مصر، من الدمار، لافتاً إلى ان دول الجوار تواجه حالياً الكثير من التحديات ودوامة الخلافات، ولوحدثت حرب أهلية في مصر خلال أعوام 2012 و2013 لكان الخراب كبيرا.