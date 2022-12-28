عشية إجراءات منحها الثقة من «الكنيست»، أفصح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو عن الملامح الرئيسية لأولويات حكومته.وأفاد نتنياهو في منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأن حكومته ستسعى إلى السلام مع جيرانها، وستواصل العمل ضد البرنامج النووي الإيراني، وستحافظ على الوضع القائم في المقدسات.ومن المقرر أن يعرض نتنياهو، غدا (الخميس)، تشكيلته الحكومية على الكنيست الإسرائيلي لنيل الثقة. واستبق هذا الإجراء بنشر الخطوط الأساسية لبرنامجها.وذكر برنامج الحكومة أن للشعب اليهودي حقا حصريا لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل، وأن الحكومة ستعمل على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية).وقال إن الحكومة ستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي، وعلى تعزيز مكانة القدس، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية. ولفت البرنامج إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات لضمان الحوكمة واستعادة التوازن المناسب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.وأضاف نتنياهو أن الحكومة ستعمل على زيادة الهجرة والاستيعاب من جميع دول العالم، وستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وعلى تراث إسرائيل، وستحترم أيضًا ديانات وتقاليد أبناء الديانات في البلاد وفقًا لقيم إعلان الاستقلال، وسيتم الحفاظ على الوضع الراهن في مسائل الدين والدولة كما تم قبوله منذ عقود في إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالأماكن المقدسة.وذكر أيضا أن الحكومة ستعمل على معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، مع تشجيع التعليم وتوفير الحلول المناسبة والمناسبة للشباب والاستثمار المناسب في البنية التحتية في المجتمعات العربية.