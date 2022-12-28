حسم المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قضية التفاوض لإنهاء الحرب سواء مع الغرب أو أوكرانيا، مؤكداً في تصريح له اليوم (الأربعاء)، أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، وشدد على أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أفاد بأن السلطات الأوكرانية تسعى لعقد «قمة سلام» في الأمم المتحدة مع أمينها العام أنطونيو غوتيريش بصفة الوسيط المحتمل.بدورها، أكدت روسيا انفتاحها على المفاوضات، واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين في تصريح سابق له أن كل النزاعات تنتهي بالحلول الدبلوماسية عاجلاً أم آجلاً.وأعلن في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي، (الأحد)، أنه مستعد «للتفاوض مع كل من يشارك في هذه العملية حول حلول مقبولة»، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء.ورغم أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في أوائل أكتوبر الماضي مرسوماً عن عدم إجراء أي مفاوضات مع سلطات روسيا الحالية، إلا أنه طرح خطة سلام من 10 نقاط خلال لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن أخيراً.أعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر لمجموعة العشرين. ودعا زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تأييد فكرته لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على خطة السلام «بأكملها أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص».لكن روسيا ردت بالرفض على مقترحات السلام التي طرحها زيلينسكي، وأكدت أنها لن تتخلى عن أي أراضٍ سيطرت عليها، والتي تشكل حالياً نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل.