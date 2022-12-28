أعلنت روسيا إحباط هجوم إرهابي استهدف مدينة تشيغيم بجمهورية قبردينو بلقاريا جنوبي البلاد، متهمة الأمن الأوكراني بالوقوف وراء الحادثة.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، اليوم (الأربعاء)، إن مسلحين اثنين قتلا في جمهورية قبردينو بلقاريا جنوبي روسيا كانا يعدان لهجوم إرهابي في مدينة تشيغيم.وأضاف أن المسلحين كانا يتحركان بناء على تعليمات من الأمن الأوكراني.وأفاد بأن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط أنشطة اثنين من المواطنين المدانين سابقًا في روسيا وأعضاء بالجماعات الإرهابية حتى عام 2021 في جمهورية قبردينو بلقاريا.ولفت إلى أن المسلحين حاولا، بناءً على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني، القيام بعمل إرهابي في مدينة تشيغيم بجمهورية قبردينو بلقاريا، مؤكدا أنه «عندما حاول الأمن الروسي اعتقال المشتبه بهما، أبديا مقاومة مما أدى إلى التعامل معهما وتصفيتهما».يذكر أن جمهورية قبردينو بلقاريا هي إحدى الكيانات الفيدرالية في روسيا وعاصمتها مدينة نالتشيك، وتقع في الجنوب.وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن قبل 48 ساعة تصفية مجموعة إرهابية في منطقتي الأورال وشمال القوقاز تضم 19 شخصا تنقل مسلحين من روسيا إلى سورية وأوكرانيا لإجراء عمليات عسكرية ضد القوات الروسية.وقال رئيس الجهاز ألكسندر بورتنيكوف إن الأمن الروسي أحبط خلال عام 2022 نحو 123 عملية إرهابية على الأراضي الروسية.