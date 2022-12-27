أدرجت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم (الثلاثاء)، 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، تبدأ من يوم نشر القرار القرار بالجريدة الرسمية.

وأكدت المحكمة إدراج وزير التموين في حكومة هشام قنديل الإخوانية باسم كمال محمد عودة، والبرلماني السابق في عهد تنظيم الإخوان عمرو محمد زكي محمد عبدالعال، والإخواني محمد السيد أحمد أبو زيد، وأنور صبحي درويش مصطفى أحد القيادات الإخوانية الصادر بحقهم قرار التحفظ على أموالهم من القضاء المصري، وعضو حزب الحرية والعدالة الإخواني المنحل مجدي عبدالحليم عبدالعزيز خروب؛ على قائمة الكيانات الإرهابية.ويعد باسم كمال عودة أشهر وزير في القائمة في عهد الإخوان، وتم اعتقاله من قوات الأمن المصرية في 12 نوفمبر 2013 على خلفية التحريض على العنف.ويرى مراقبون إن تلك الإجراءات تقضي على ما تبقى من بصيص الحل للإخوان بالعودة للمشهد السياسي من جديد، خصوصاً أن القرار جاء بعد أيام من إصدار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى جنوب، قراراً بإدراج الإعلاميين معتز مطر، وسامي كمال الدين، ومحمد الحميد أحمد عوف، وطارق محمود مبارك محمد، ومحمد علي علي عبدالخالق، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.يذكر أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي صدر عام 2015 بمصر، يشدد على إن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.