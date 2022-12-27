فيما تواصل القوات الأمنية العراقية عمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اليوم (الثلاثاء)، إعفاء عدد من الضباط والآمرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، على خلفية هجوم دامٍ نفذه تنظيم داعش واستهدف قوات الشرطة في كركوك بشمال البلاد، الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن رسول قوله إنه جرى تشكيل مجالس تحقيق مع هؤلاء الضباط والآمرين، داعياً إلى تكريم رئيس عرفاء حسن حامد حسن المنسوب إلى الفوج الأول في اللواء الآلي الثاني شرطة اتحادية، لدوره البطولي وشجاعته في قتل أحد الإرهابيين، رغم إصابته أثناء الحادث.

وكان عدد من أفراد الشرطة قد لقوا حتفهم في هجوم بعبوة ناسفة استهدف دورية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية بناحية الرياض في كركوك، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.