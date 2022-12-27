وسط جهود عربية حثيثة لإنهاء الأزمة، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم (الثلاثاء)، أن المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المنفي قوله عقب لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بالقاهرة إن المجلس الرئاسي طرح مقاربة لحل الأزمة الليبية تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات.

وأضاف المنفي أن لقاءه مع أبو الغيط يأتي فيما تشهد ليبيا ما وصفها بخطوات متسارعة نحو المصالحة االوطنية الشاملة، مشيرا إلى أن ليبيا واجهت على مدى سنوات ظروفا قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف.

وشدد المنفي التأكيد على ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.