كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي اليوم (الثلاثاء) عن إفشال مخطط إيراني لنصب مئات الصواريخ في سورية، وتأسيس تنظيم على غرار حزب الله في هضبة الجولان، مؤكداً أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني صاحب المخطط.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن كوخافي قوله: إن الجيش الإسرائيلي كانت لديه معلومات استخباراتية كاملة عن القافلة المكونة من 25 شاحنة، وأنه استهدف تحديدا الشاحنة رقم 8، لأنها كانت تحمل أسلحة إيرانية، مضيفاً: «إن طهران تمكنت من تهريب الأسلحة إلى سورية وحزب الله في لبنان، إلا أن حلمها الأكبر تأسيس حزب الله جديد في هضبة الجولان تم إحباطه» وتقع هضبة الجولان جنوب غرب سورية، وتقدر مساحتها بـ 1860 كم مربعا، وتعد موقعا عسكريا إستراتيجيا، إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها في جبل الشيخ 2814 مترا.

وأجرى الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مناورات عسكرية كبيرة في هضبة الجولان السورية المحتلة وجبل الشيخ، بمشاركة 13 ألف جندي، في إطار ما وصفه بـ«الاستعداد للسيناريوهات العملياتية على الجبهة الشمالية».