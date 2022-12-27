اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني اليوم (الثلاثاء) مليشيا الحوثي بنهب مئات المليارات من إيرادات الدولة وتصفير التزاماتها وعدم صرف مرتبات موظفي القطاع العام في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مؤكداً أن المليشيا تتجاهل أوضاع المواطنين الاقتصادية الصعبة والأزمة الإنسانية المتفاقمة والتي وصفها بـ«الأسوأ».

وقال الأرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «بلغ إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي من قطاع (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، الوقود، الغاز المنزلي) العام 2020 اثنان ترليون و310 مليار ريال، وتضاعفت في 2022، فيما بلغت إيرادات الدولة العام 2014 ترليون و739 مليار ريال، خصص منها 927 مليار ريال لسداد مرتبات الموظفين»، موضحاً أن المليشيا استغلت الهدنة الأممية خلال عام 2022 لتصعيد عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط الإيراني المهرب في الأسواق المحلية، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، والأعباء على كاهل المواطنين.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني إلى أن المليشيا تضلل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات موظفي الدولة بمناطق سيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه «المجهود الحربي».