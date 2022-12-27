فيما تتواصل الانتفاضة ضد نظام الملالي في مدن إيرانية عدة، وصفت منظمة «هرانا» الحقوقية نسبة الإعدامات خلال 2022 بأنها «كارثية»، إذ ارتفعت نسبتها نحو 88%.وأعلنت في تقريرها السنوي عن انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، أنه في عام 2022 أعدم قضاء النظام 565 شخصاً بينهم 11 امرأة و5 أطفال. وبحسب التقرير المكون من 63 صفحة، الذي نشر على الموقع الإخباري لـ «هرانا» أمس (الإثنين)، فإن تنفيذ أحكام الإعدام ارتفع بنسبة 88 % مقارنةً بعام 2021، وشهد صدور هذه الأحكام نمواً بنسبة 8 %.وأظهر التقرير أن 18.5 % من الإعدامات، عام 2022، تمت في محافظة بلوشستان، تليها محافظة ألبرز بأكثر من 16 %، وأن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زاهدان ورجائي شهر كرج. واستند التقرير إلى نحو 13 ألفاً و500 تقرير مسجل عن وضع حقوق الإنسان في إيران.وتناول تقرير «هرانا» حالات الوفاة الناجمة عن استخدام السلاح، وانتهاك حقوق النساء، والأطفال، والسجناء، والأقليات الدينية والمذهبية، والعمال والتجار، وانتهاك حرية الفكر والتعبير، ومنع حق الدراسة في مراكز التعليم العليا والجامعية.وكشف أنه خلال 15 أسبوعاً الماضية على الانتفاضة قُتل 500 شخص على الأقل، بمن فيهم عشرات الأطفال، في الاحتجاجات التي عمت البلاد، بنيران مباشرة من قوات الأمن الإيرانية أو بضربات الهراوات وأدوات القمع الأخرى.وأفصحت «هرانا» عن اعتقال 322 امرأة بسبب نشاطهن في مجال حقوق المرأة، وكانت ذروة هذه الاعتقالات في منتصف صيف هذا العام. وأكدت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان أن أكثر حالات انتهاك حقوق السجناء تمت في ديسمبر من هذا العام، ففيه توفي نحو 20 سجيناً، على الأقل، بسبب المرض، وانتحر 14 سجيناً آخرين، وقُتل سجينان اثنان، على الأقل، على يد حراس السجن.ولفت التقرير إلى 204 حالات من نقل السجناء بشكل غير قانوني إلى الحبس الانفرادي، و102 حالة من الإضراب عن الطعام، و166 حالة من النقل القسري أو نفي السجناء، ونحو 5 آلاف حالة تهديد وضغط على السجناء، و7652 حالة تعذيب جسدي ونفسي.وبعد مراجعة نحو 18 ألف حكم قضائي صادر من الجهات القضائية في إيران عام 2022، فإن مئات الأشخاص من الأقليات القومية والمذهبية تم محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.ورصد التقرير استمرار مضايقة أتباع الديانة البهائية والمسيحيين، وأتباع ديانة أهل الحق، والسنة، والصوفيين، وكانت أكثر حالات الانتهاك قد تمت بحق البهائيين في إيران. حيث كان نسبة انتهاك حقوق البهائيين نحو 65 % والمسيحيين نحو 21 % من الحالات التي تم إثباتها لانتهاك حقوق الأقليات الدينية والمذهبية في إيران.وارتفعت الأحكام الصادرة بحق النشطاء والمواطنين في عام 2022 بنسبة 37 % مقارنةً بالعام الماضي، بحسب التقرير، الذي كشف عن أكثر من 21 ألف حالة إساءة معاملة و54 حالة انتحار للأطفال، والزواج القسري لهم، وتسربهم عن الدراسة، وكان المئات من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة من الأطفال، وقد قتل العشرات منهم.وأكد التقريراستمرار الاحتجاجات في مجال المطالب النقابية والعمالية في عام 2022 بجميع المحافظات البالغة 31 محافظة.