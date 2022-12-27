رهن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش وساطته في حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بموافقة جميع الأطراف، خصوصاً موسكو. وقال مكتب الأمين العام في بيان اليوم (الثلاثاء): كما قال الأمين العام مرات عدة في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادته جميع الأطراف أن يتوسط.

وكانت السلطات الأوكرانية اقترحت عقد قمة سلام في الأمم المتحدة بوساطة الأمين العام، واشترطت كييف دعوة روسيا للمفاوضات فقط بعد إجراء محاكمات جرائم حرب في المحاكم الدولية. وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن السلطات الأوكرانية ترغب في عقد «قمة سلام» بحلول نهاية فبراير المقبل.

وفي أول ردٍ روسيٍ على مقترحِ أوكرانيا لعقد قمة للسلام، أفاد المتحدثُ باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن موسكو لم تتبع أبداً شروط الآخرين بل تلتزمُ فقط بأهدافها الخاصة، وفق تعبيره. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مقترحات موسكو بشأن «نزع السلاح» و«القضاء على النزعة النازية» في أوكرانيا معروفة جيداً لكييف. واعتبر أن الأمر بسيط وأن على روسيا تنفيذه من أجل مصلحة أوكرانيا، وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر.