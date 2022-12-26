لم تستبعد مصادر عراقية أن تدخل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة خلال المرحلة القادمة. وكشفت مصادر في ديوان مجلس الوزراء العراقي لـ«عكاظ» أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيطلب من واشنطن إعادة النظر في الاتفاقية الأمنية بين البلدين خصوصاً البنود المتعلقة بتواجد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية، وتسيير الطائرات دون تفتيش.

وفي تلميح إلى هذا التوجه، اعتبر عضو تحالف «الإطار التنسيقي» تركي العتبي في تغريدة له على «تويتر» أن إعادة النظر في اتفاقية الإطار الإستراتيجي مع واشنطن باتت ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية لم تحقق أياً من أهدافها العامة، وأن العراق المتضرر منها بشكل مباشر.

وأفصحت مصادر سياسية، أن التحالف الموالي للنظام الإيراني لم يطرح السوداني رئيساً للحكومة قبل التزامه بالعمل بشكل حقيقي على إخراج القوات الأمريكية من العراق، لافتاً إلى أن هناك دعماً قوياً لرئيس الحكومة من قبل قادة الإطار في هذا الصدد، ولا يوجد أي تهاون في هذا الملف.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن السوداني سيطلب من واشنطن إعادة صياغة العلاقات الأمنية والعسكرية بما يضمن عدم المساس بالعلاقات الثنائية والدعم الأمريكي الذي يتلقاه العراق مع السماح للولايات المتحدة الاحتفاظ بشكل رمزي ببعض التواجد العسكري اللوجيستي دون تواجد آليات وطائرات عسكرية.