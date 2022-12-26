في توتر جديد بشبه الجزيرة الكورية، دفعت كوريا الجنوبية بمقاتلات وطائرات هليكوبتر هجومية وأطلقت طلقات تحذيرية، اليوم (الإثنين)، إثر اختراق مجالها الجوي من طائرات مسيرة من جارتها الشمالية.وقالت وكالة يونهاب للأنباء إن كوريا الجنوبية تعقبت الطائرات المسيرة وهي تعبر من كوريا الشمالية فوق ما يُعرف باسم خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يفصل بين البلدين.وكانت وزارة النقل في كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق تعليق رحلات السفر من مطاري إنتشون وجيمبو بناء على طلب من الجيش.وقال مسؤول بالوزارة: إن تعليق الرحلات بدأ في الساعة 1:08 بعد الظهر (0408 بتوقيت جرينتش) بمطار جيمبو والساعة 1:22 بعد الظهر بمطار إنتشون واستمر نحو ساعة قبل استئناف الرحلات الساعة 2:10 بعد الظهر.وتعد حادثة (الإثنين) أول توغل بطائرات مسيرة كورية شمالية في كوريا الجنوبية منذ عام 2017. وجاء بعد ثلاثة أيام من إعلان كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أجرت تجربة إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في أحدث تجاربها للأسلحة.