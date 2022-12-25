وسط تزايد الصراعات بين أجنحة المليشيا الحوثية، اغتال مسلحون مجهولون، اليوم (الأحد)، مسؤول التجنيد الحوثي في شرق صنعاء القيادي علي الكبسي المكنى «أبو الفضل»، في وسط العاصمة.

وقال شهود عيان ووسائل إعلامية يمنية «المسلحون المجهولون اغتالوا الكبسي بجوار دورية حوثية في الحي السياسي وسط العاصمة صنعاء»، مبينين أن الدورية لم تلقِ القبض على المسلحين، وهو ما يؤكد أن من يقف وراء عملية الاغتيال أحد أجنحة المليشيا.

وأضافت المصادر «لم نعرف إلى أي جناح ينتمي الكبسي، لكنه مشرف ومسؤول التجنيد للمليشيا في منطقة قبائل خولان الطيال (شرق صنعاء) التي ينتمي إليها»، موضحة أن الصراع داخل المليشيا وصل إلى مرحلة متقدمة، ولم تعد باستطاعة زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي السيطرة على ما يدور.

وأفادت المصادر أن الاقتتال والاشتباكات الليلية لا تتوقف في صنعاء، وغالبيتها تحدث في الأحياء الشمالية للعاصمة وحي البليلي وصنعاء القديمة، لكن الاغتيالات والجرائم المنظمة تنفذها العصابات في الأحياء الراقية كحي حدة والسياسي والنهضة.