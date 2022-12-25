وسط خلافات بين واشنطن وبكين حول عدد من الملفات، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي من أن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة، وتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا. وقال وانغ، في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر في بكين، اليوم (الأحد)،: إن الصين ترفض ما وصفها بالسياسة الأمريكية الخاطئة إزاءها. وأضاف «لن تخيفنا أي قوة مهيمنة وسنتصرف بحزم لحماية مصالحنا الأساسية وكرامتنا الوطنية».وفي ما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أفاد وزير الخارجية الصيني بأن بلاده جعلت شراكة التنسيق الإستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا أكثر نضجاً ومرونة.

وأكد أن الصين ستعزز خلال العام القادم التعاون المشترك والثقة الإستراتيجية المتبادلة مع روسيا، ودافع عن موقف بلاده من الحرب في أوكرانيا، بقوله، إن بكين تتبنى موقفاً يقوم على الحياد والموضوعية، ولا تصب الزيت على نار الأزمة، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن تعهدا خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في شهر نوفمبر الماضي في جزيرة بالي بإندونيسيا بإصلاح العلاقات.

وبلغ التوتر خلال الأشهر القليلة الماضية أشده بين واشنطن وبكين، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، التي تلتها تحركات عسكرية صينية واسعة؛ قال مسؤولون أمريكيون إنها ربما تمهد لاجتياح الجزيرة.

وفي مواجهة الضغوط الغربية، تنامت العلاقات بين الصين وروسيا، وقبل أيام أجرى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف محادثات في بكين مع الرئيس الصيني، تناولت الشراكة الإستراتيجية والحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع مناورات بحرية صينية روسية.