وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم (الأحد)، إن إطلاق نار وقع في كنيسة بولاية كولورادو الأمريكية، ووفقاً لـ«ناين نيوز» الإخباري المختص بأخبار ولاية كولورادو فإن شرطة ثورنتون بدأت مطاردة مسلح، بعدما فتح النار في قاعة «مملكة شهود يهوه» في ثورنتون بالولاية.

وأكد مكتب مأمور مقاطعة آدامز أن إطلاق نار قد وقع بالفعل في القاعة، وقدم التقرير الأولي تفاصيل عن مشتبه به أطلق النار على حشد، وألقى قنابل حارقة على القاعة في ثورنتون.

فيما أفادت وسائل إعلامية أخرى إن قوات إنفاذ القانون هرعت إلى قاعة «مملكة شهود يهوه» في ثورنتون، بولاية كولورادو الأمريكية، وألقت القبض على مسلح رشق مبنى القاعة بزجاجة مولوتوف، وأصاب عدداً من الأفراد، ولم ترد حصيلة نهائية بشأنهم حتى الآن.

ونقل تقرير لـ«ديلي ميل» البريطانية عن مصادر إخبارية محلية فى الولاية أن عدداً كبيراً من أفراد الشرطة انتقلوا إلى مكان الحادث، وأن الخطر زال من الموقع، دون تقديم إيضاحات.