في تأكيد على دور حزب الله الإرهابي والتخريبي وبعد أكثر من أسبوع من محاولاته التهرب من جرائم عصاباته وقتلهم جنديا إيرلنديا وإصابة ثلاثة من قوات حفظ السلام الأممية، أكدت مصادر عسكرية لبنانية اعتراف الحزب بوقوف مليشياته وراء الهجوم وتسليم شخص يشتبه بضلوعه في إطلاق النار على الدورية الأممية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر عسكري لبناني قوله إن حزب الله وبعدما توصلت التحقيقات العسكرية اللبنانية إلى نتائج حاسمة في حادثة العاقبية، التي تعرضت لها دورية من قوات اليونيفيل وتحديد من أطلق النار، سلم المتهم بإطلاق النار خلال الساعات القليلة الماضية إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، مؤكداً أن الأجهزة المختصة وبإشراف من القضاء باشرت التحقيق مع المتهم.

وكان وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفيني رفض نفي حزب الله الضلوع في الهجوم على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، الذي أدى لمقتل جندي إيرلندي برصاصة في الرأس.

وحملت السلطات الإيرلندية الأربعاء الماضي حزب الله المسؤولية عن الاعتداء، فيما قال رئيس الوزراء الإيرلندي ميهول مارتن: «إننا نعمل في بيئة عدائية صعبة».