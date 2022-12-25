تسبب هجوم سيبراني كبير، اليوم (الأحد)، في تعطل برامج تطبيقات المراسلة المحلية «البديلة» التي أطلقتها الحكومة الإيرانية.

وأكد نائب وزير الاتصالات الإيراني أمير لاجوردي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البنية التحتية الإيرانية، توقف تطبيقات المراسلة الإيرانية جراء هجوم سيبراني شديد.

وقال لاجوردي سيبراني إن «الهجوم استهدف خوادم (سيرفرات)، تطبيقات المراسلة الإيرانية التي تملكها الحكومة»، مبيناً أن «الهجوم وقع في ذروة استخدام الناس لتطبيقات المراسلة المحلية».

وأضاف: «بدأت هجمات الحرمان الموزع للخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج في منع الخدمة المناسبة للمراسلين».

وزعم لاجوردي أنه «تم إيقاف الهجوم من خلال خدمة تخفيف DDoS التي أنشأها الشباب الإيراني»، مبيناً أنه «ستشمل مظلة التعامل مع هذه الهجمات جميع الخدمات الداخلية».