أعلنت السلطات المصرية، اليوم (السبت)، سقوط ثلاث وفيات جراء حريق في خط للغاز شرق العاصمة القاهرة.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»: «انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من أعمال تبريد الحريق الناتج عن كسر خط الغاز أسفل كوبرى الجنزوري بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، والذي أسفر عن ثلاث وفيات».

ووفق البيان، كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز، وعلى الفور انتقل لموقع الحادثة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وقوات الحماية المدنية، ومسؤولو شركة الغاز وشركات المرافق.

وأشار إلى أنه تم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة، وجار إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمنطقة.