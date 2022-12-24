اعتقلت مليشيا الحوثي الفنان والمخرج اليمني أحمد حجر بعد هجومه على سياسة التجويع ونهب ثروات الشعب اليمني التي ينتهجها الانقلابيون المدعومون من النظام الإيراني منذ أكثر من 8 سنوات. وأفصحت مصادر حقوقية يمنية، اليوم (السبت)، أن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات اختطف الفنان واليوتيوبر أحمد حجر من شارع الزبيري في صنعاء، واقتاده إلى جهة مجهولة. وأفاد مصدر مقرب من أسرة حجر، بأن أسرته لا تعرف مصيره وأنها تحمل مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن سلامته.واتهم حجر في الفيديو مليشيا الحوثي بنهب ثروات اليمن وقوت اليمنيين، مؤكداً أن الشعب اليمني أصبح متذمراً وفي حالة الثوران والاحتقان إثر النهب المنظم الذي يطاله من قبل الانقلابيين.وأكد أن المليشيات تتعمد تطفيش المستثمرين والتجار، ووصف قياداتها بأنهم مجموعة من اللصوص والنصابين الذين يأكلون رواتب الموظفين وحق الضعفاء وينهبون الأراضي، لافتاً إلى أن الصغير والكبير أصبح ينتقد المليشيات الإرهابية.وكشف حجر أن مليشيا الحوثي تجبر ملايين الناس على الخروج في فعاليتها الطائفية لتضليل الرأي العام بحضانتها الشعبية بمن فيهم الموظفون الذين يتم إجبارهم على الخروج أو مصادرة درجتهم الوظيفية رغم انقطاع مرتباتهم.وأضاف أن المليشيا تتجاهل عمداً صرخات الجوعى بسبب ارتفاع الأسعار، وأنها تلصق التهم بالتجار فضلاً عن إنهاء التعليم في مناطق سيطرتها، مؤكداً أنه كغيره باع كل ما يملك من أجل أن يعيش مع أسرته.يذكر أن حجر ممثل ومخرج تلفزيوني ومسرحي ومنذ اجتياح مليشيات الحوثي صنعاء عمل صانع محتوى لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في العاصمة.وجاء اعتقال حجر عقب يومين من تسجيله مقطعاً مصوراً انتقد فيه الممارسات الظالمة للمليشيات الحوثية ونهبها لحقوق الناس وأملاكهم، وكشف فساد المليشيات وحالة السخط والاحتقان الشعبي ضدها.