أعرب رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك عن شعوره بالإحباط بسبب الاضطراب الناجم عن إضرابات النقابات التي تمثل العمال في قطاعات من بينها السكك الحديدية والصحة وموظفو الحدود. ووصف سوناك في تصريحات له، اليوم (الجمعة)، أوضاع البلاد بالصعبة، لكنه أكد أن من مصلحة البلاد التغلب على التضخم.وقال رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين: «أنا حزين وأشعر بخيبة أمل حقاً بشأن الاضطراب الذي طال حياة الكثير من الناس، خاصة في ظل أعياد الميلاد».من جهتها، أفادت نقابة التمريض في بريطانيا بأن آلاف الممرضات والممرضين سيضربون عن العمل مجددا يومي 18 و19 من شهر يناير القادم، مع تأكيد مواعيد أخرى للإضراب في العام الجديد، بعد احتجاجهم يومي 15 و20 ديسمبر بسبب نزاع على الأجور.وتأتي المواعيد الجديدة من الكلية الملكية للتمريض، بعد أيام من تحذير رؤساء قطاع الصحة البريطاني للحكومة من المخاطر على سلامة المرضى جراء موجة الإضرابات تلك.