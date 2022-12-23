لا تزال الاحتجاجات الشعبية تزلزل نظام الملالي، وعمت الاحتجاجات مدناً عدة في أنحاء البلاد، وردد المنتفضون شعارات «الموت لخامنئي، اللعنة على خميني»، و«الموت للباسيج»، فيما عمد آخرون إلى حرق صور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.وكانت الشعارات الليلية في مناطق صادقية، ودربند، وشريعتي في طهران، والاحتجاجات الرمزية أو حرق رموز النظام الإيرانية على طرق ساوه ورشت وبرازجان، جزءاً آخر من احتجاجات مساء أمس (الخميس).وكانت مدينة سميرم بمحافظة أصفهان مسرحاً لمظاهرة في الشارع لمجموعة من المحتجين وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام الإيراني، وفق ما نقله موقع «إيران انترناشيونال».وكان شعار «نقسم بدماء رفاقنا نقف حتى النهاية» أحد شعارات مظاهرات الشوارع للمحتجين، مساء الخميس، في مدينة سميرم بمحافظة أصفهان، وسط البلاد.واستمرت احتجاجات الشوارع حتى ساعات متأخرة من الليل في سميرم، في حين زاد عدد المتظاهرين، وواصلوا، خاصة في منطقة «ساحة الشهداء»، ترديد الشعارات المناهضة للنظام الإيراني وإشعال النار. وأكد المتظاهرون في سميرم معارضتهم للنظام ودعمهم للاحتجاجات العامة من خلال ترديد شعارات مثل «الموت لخامنئي، اللعنة على خميني» و«الموت للديكتاتور».فيما شهدت مدينة كامياران بمحافظة كردستان احتجاجات حاشدة في الشوارع. وقطع المتظاهرون بعض شوارع كامياران بحرق الإطارات، ثم نظموا مسيرة احتجاجية في مناطق عدة بالمدينة. وردد المتظاهرون شعارات «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور» في شوارع كامياران.وفي طهران، شهدت مناطق متفرقة من العاصمة، مساء (الخميس)، شعارات محتجين ضد النظام الإيراني.وواصلت مجموعة من المتظاهرين في المجمعات السكنية بشارع شريعتي، احتجاجاتهم الليلية بترديد شعارات «الموت للحرس الثوري» و«الموت للباسيج» و«الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور». ورددت مجموعة من المتظاهرين شعارات مناهضة للنظام من منازلهم ومجمعاتهم السكنية في صادقية، غربي طهران.وشهد حي دربند بطهران شعارات ليلية لمجموعة من المتظاهرين، وردد المحتجون في هذه المنطقة هتافات من داخل منازلهم ووحداتهم السكنية، مثل «الموت للديكتاتورية» و«الموت لنظام الجمهورية الإسلامية».وبعد 48 ساعة من تهديد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني المتظاهرين والمعارضين للنظام داخل وخارج البلاد، أضرمت مجموعة من المحتجين على طريق ساوه جنوبي طهران، النار في لافتة عليها صورة قاسم سليماني. ووفقاً لمقاطع فيديو تم تداولها على الشبكات الافتراضية، أضرمت مجموعة من المتظاهرين في رشت، شمالي إيران، النار في لوحة إعلانية تحتوي على صور خامنئي وخميني.