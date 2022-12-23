قتل مسؤول في الشرطة الباكستانية وأصيب 6 آخرون في انفجار سيارة عند نقطة تفتيش بالعاصمة إسلام أباد، اليوم (الجمعة). وقال قائد شرطة عمليات إسلام أباد سهيل ظفر للصحفيين: إن رجال الشرطة حاولوا إيقاف سيارة مشبوهة تقل رجلاً وامرأة عند نقطة تفتيش أمنية، ولكنها لم تتوقف، مضيفاً أنه خلال مطاردة السيارة فجرها من كانا بداخلها.وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عمل انتحاري، وأن السيارة كانت ملغمة بالمتفجرات، وكانت في طريقها لاستهداف هدف حساس في العاصمة الباكستانية. ولفت إلى أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع المعلومات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة حتى الآن.