فيما تتواصل المظاهرات الغاضبة في مختلف المدن الإيرانية، أصدرت محكمة في مدينة زاهدان، جنوب شرق البلاد، حكما بالحبس 6 أشهر على الفتاة نازنين أحمدي (16 عاما)، بتهمة المشاركة في المظاهرات والدعاية ضد النظام.

وذكرت قناة «إيران نترناشيونال» أن السلطات الأمنية في إيران اعتقلت الطالب الجامعي علي ميرزابور في محافظة أذربيجان الشرقية، ونقلته إلى سجن تبريز، شمال غرب البلاد، واستمراراً للمضايقات للطلاب والطالبات في الجامعات الإيرانية، هددت جامعة خوارزمي في العاصمة الإيرانية طهران عبر رسالة نصية الطالبات بالمعاقبة في حالة عدم لبسهن الحجاب وأبلغتهن بتشكيل لجنة التغطية والأخلاق الاحترافية المعنية بمتابعتهن.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر، لا تزال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام مستمرة، وقد حظيت بدعم عالمي واسع من قبل الساسة والنشطاء المدنيين في مختلف الدول، كما استمر الإيرانيون بمختلف أنحاء العالم في تنظيم تجمعاتهم تضامناً مع الانتفاضة، وتنديدا بإعدام المتظاهرين.

وواصل أهالي عدد من أحياء طهران ترديد هتافات عبر نوافذ منازلهم: «الموت للديكتاتور خامنئي»، وشعار «امرأة، حياة، حرية»، فيما أغلق محتجون في سنندج ليلة أمس (الأربعاء) الشوارع بإشعال النار، وهتفوا: «الموت لخامنئي».