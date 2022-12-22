تظاهرت مجموعة من النساء الأفغانيات اليوم (الخميس) في العاصمة كابول احتجاجا على قرار حركة طالبان بحظرهن من التعليم الجامعي، إلا أن الحركة ردت باعتقال بعض الناشطات اللاتي شاركن في المظاهرة.

وخرجت النساء في أحد أحياء كابول مرددات: «الحقوق للجميع أو ليست لأحد»، مطالبين بالحق بالتعليم. ووفقاً لشهود عيان فإن عدد المتظاهرات نحو 20 شابة.

وذكر الشهود أن شرطيات عاملات مع طالبان اعتقلن عددا من المتظاهرات وأطلقن سراح امرأتين منهن فيما لا تزال البقية قيد الاحتجاز، مؤكدين أن المظاهرة كانت مقرّرة أمام حرم جامعة كابول، لكن تم نقل مكانها بسبب الانتشار الكثيف لقوات الأمن في محيط الجامعة.

وكان وزير التعليم العالي ندا محمد نديم قد أمر كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، وهو القرار الذي شكل صدمة في أفغانستان وأثار موجة تنديدات دولية.