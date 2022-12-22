فيما أكدت مصادر أمنية مقتل جنديين جراء استهداف آلياتهما بعبوة ناسفة في محافظة كركوك، أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم (الخميس) القبض على 5 إرهابيين مطلوبين للقضاء في محافظة السليمانية، شمال البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن وكالة الاستخبارات العسكرية ذكرت في بيان أن العملية جاءت في إطار الإجراءات الاستخبارية الخاصة التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهاببين الهاربين ومتابعة تحركاتهم وتزويد الجهات المختصة بمعلومات عن مكان تواجدهم، موضحة أن عملية القبض على الإرهابيين جاءت بعد التنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وقيادة العمليات المشتركة.

ولفت البيان إلى أن المقبوض عليهم هم من الأهداف الإرهابية المطلوبة لوكالة الاستخبارات، موضحا أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جهة أخرى، قُتل جنديان عراقيان وأصيب 3 بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهما في محافظة كركوك في شمال العراق، ووفقاً لمصدر أمني فإن تنظيم داعش مسؤول عن الجريمة.

ووقع الهجوم في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك. ووفقاً للمصادر الأمنية فإن عناصر من تنظيم داعش فجروا عبوتين ناسفتين استهدفتا عربتي همر عسكريتين، قبل أن يطلقوا النار من أسلحة رشاشة، مبينة أن عسكريين قُتلا جراء هذا الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.