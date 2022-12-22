فيما تؤكد وسائل إعلام روسية إصابة مستشارين عسكريين في قصف أوكراني على فندق في دونيتسك شرق أوكرانيا، اتهم المتحدث باسم الكرملين دميتي بيسكوف اليوم (الخميس) أمريكا بخوض حرب بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: أن زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة لم تظهر أي نية بالإصغاء للمخاوف الروسية، مبيناً أن موسكو لم تسمع كلمات من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني زيلينسكي بشأن السلام.

وفيما يتعلق بأنظمة «باتريوت» الأمريكية، أوضح بيسكوف إن شأنها شأن الأنواع الأخرى من الأسلحة التي يتم إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بها، ستعد هدفاً مشروعاً للجيش الروسي، ولن يؤثر توسيع نطاق الأسلحة الموردة إلى كييف على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مسؤولين قولهم: أن نائب رئيس الوزراء الروسي السابق ديمتري روغوزين ورئيس حكومة دونيتسك فيتالي خوتسينكو، أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية فندقاً في مدينة دونيتسك، أمس (الأربعاء)، موضحين أن روغوزين الذي يقدم المشورة العسكرية لمنطقتين في أوكرانيا أصابته لا تهدد حياته.