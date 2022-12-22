بالتنسيق مع مليشيا الحوثي يواصل تنظيم القاعدة الإرهابي هجماته على مواقع الجيش اليمني في محافظة أبين، إذ أصيب 6 جنود اليوم (الخميس) في هجوم استهدف دورية عسكرية في مديرية مودية شرق أبين.

وأفادت مصادر عسكرية بأن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية شرق مدينة مودية، مبيناً أن الجنود المصابين ينتمون إلى اللواء 89 مشاة، لافتة إلى أن جميع العبوات الناسفة التي يزرعها التنظيم في الطرقات وبالقرب من مناطق تواجد الجيش وتحركاته مموهة ولا تختلف عن تلك التي تزرعها المليشيا الحوثية في عدد من الجبهات.

ولفتت إلى أن السلاح الذي يستخدمه تنظيم القاعدة والحوثيون واحد وغالبية مكوناته إيرانية بل صنعه خبراء إيرانيون.

وكان 3 جنود من قوات الحزام الأمني قتلوا وأصيب 3 آخرون في تفجير نفذته عناصر إرهابية في محافظة أبين أمس (الأربعاء).