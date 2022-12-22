وسط تكتم كبير من نظام الأسد عن ضحايا الضربات الإسرائيلية على مواقع المليشيات الموالية لإيران، كشفت مصادر إعلامية استهداف إسرائيل خلال اليومين الماضيين مواقع لحزب الله ومليشيات إيرانية أخرى في مطار القصير السوري.

وأفادت المصادر أن الضربات الإسرائيلية استهدفت الوحدة 127 التابعة لحزب الله والمتورطة في إنتاج مسيّرات في لبنان، التي حولت مطار القصير إلى مقر لأبحاث وتطوير للمسيّرات الإيرانية، مبينة أن قصفاً آخر استهدف مقر القيادة الإيرانية في قلب العاصمة السورية دمشق بما فيها مباني ومؤسسات المليشيات.

وكان نظام الأسد قد اعترف بإصابة عسكريين سوريين بجروح في قصف إسرائيلي استهدف، ليل (الاثنين/ الثلاثاء)، بعض النقاط في محيط دمشق، غير أن المرصد السوري أكد أن الهجوم استهدف مستودع أسلحة تابعاً لحزب الله اللبناني يقع بين مطار دمشق ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.