تواصل مليشيا الحوثي اعتداءاتها على اليمنيين في عدد من المحافظات اليمنية، إذ أصيب عدد من الباعة المتجولين، أمس (الأربعاء)، بجروح جراء فتح مسلحين حوثيين النار عليهم إثر رفضهم دفع جبايات مالية.

وأفادت وسائل إعلامية يمنية أن مسلحين حوثيين أطلقا الرصاص الحي بشكل عشوائي على الباعة والمتسوقين في سوق البليلي الشعبي وسط صنعاء، موضحة أن اثنين من الجرحى أصابتهما خطيرتان. وفي محافظة البيضاء اقتحم قيادي حوثي سوق نبتة بمديرية رداع، وأطلق الرصاص بشكل عشوائي على الباعة مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة اثنين آخرين.وفي سياق متصل، داهمت مليشيا الحوثي قرى كومان سنامة وبني حديجة في مديرية الحدا شرقي محافظة ذمار، واقتحمت عدداً من المنازل، واختطفت 3 من المدنيين واقتادتهم إلى أحد سجونها وذلك على خلفية رفض تلك القرى دعوات حوثية لجمع مسلحين للقتال في صفوفها.وذكرت مصادر محلية أن المليشيا كانت قد اختطفت العشرات من أبناء تلك القرى في الأيام الماضية لذات الأسباب، متهمة القيادي الحوثي محمد البخيتي بالوقوف وراء جرائم اختطاف المدنيين.من جهة أخرى، افتعلت مليشيا الحوثي أزمة غاز منزلي في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، ووفقاً لسكان محليين فإن المليشيا عمدت لبيع الغاز في الأسواق السوداء وبأسعار مرتفعة وتحرم المدنيين من الحصول على أسطوانة واحدة رغم أنها تبيعها بـ11 ألف ريال.