استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور واشنطن في أول زيارة خارجية منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا.

وقال بايدن، في كلمة خلال استقبال زيلينسكي «نقف إلى جانب الشعب الأوكراني وندعم رغبتهم في السلام العادل»، مضيفاً «سنواصل تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، ولهذا السبب سنقدم لها منظومة صواريخ باتريوت، وسندرب القوات على استخدامها».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني «نقدر دعم الرئيس بايدن، وكل المساعدات التي يقدمها لنا».

وظهر زيلينسكي وهو يقف إلى جانب بايدن، مرتديا سترته العسكرية. وسلم الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي هدية ورسالة من قائد عسكري أوكراني قبيل بدء محادثات ثنائية، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك.

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين.