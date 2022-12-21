تواصل حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة جرائمها ضد المدنيين في الصومال؛ إذ قتل اليوم (الأربعاء) زعيم عشائري بارز في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفادت وسائل إعلامية صومالية أن الزعيم العشائري حرسي علي ديرشي قتل أثناء خروجه من المسجد بعد أداء الصلاة متوجها إلى منزله في مديرية هيليو جنوب شرق مقديشو، مبينة أن حركة الشباب الإرهابية تبنت الجريمة وعزت أسباب مقتل ديرشي إلى موقفه الداعم للجيش الصومالي والتحق أتباعه بالمقاومة الشعبية التي تقاتل جانب القوات الحكومية ضد حركة الشباب.

ويتزامن ذلك، مع وصول أول فوج من الجنود الصوماليين الذين تم تدريبهم في إريتريا للانضمام إلى صفوف الجيش للقتال ضد حركة الشباب الإرهابية.