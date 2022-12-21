وسط تحركات أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي بعد تنفيذ هجمات في مدينتي كركوك وديالي، أعلنت السلطات العراقية اليوم (الأربعاء)، مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول إن سلاح الجو العراقي وطيران الجيش، نفذ ضربة جوية في قضاء تلعفر ضمن جبال شيخ إبراهيم ونجح وفقاً للمعلومات الاستخبارية الاستباقية بقتل 5 إرهابيين أحدهم من قيادات عصابات تنظيم داعش، موضحاً أن جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد الشعب العراقي بملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية الجبانة أينما كانت.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني قد وجه جميع القادة الأمنيين بالتواجد الميداني في غرف العمليات، متوعداً بـ«القصاص» من الإرهابيين. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من كبار القادة الأمنيين والعسكريين من مختلف أفرع القوات الأمنية.

وأفاد عن رئاسة الوزراء العراقية بأن الاجتماع خُصص لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في محافظتي كركوك وديالى، اللتين شهدتا هجومين إرهابيين أدّيا إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين، مبينة أن السوداني استمع إلى إيجاز مفصل عن الحادثين الإرهابيين، والخطط العسكرية الموضوعة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الخروقات.

وأكد السوداني أن ما حدث لن يمر من دون أن ينال المرتكبون القصاص، موجهاً القادة العسكريين بإعادة إجراء تقييم شامل للخطط الموضوعة، وتغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لفلول الإرهاب.