أعلنت حكومة غامبيا، اليوم (الأربعاء)، إحباط محاولة انقلاب عسكرية، واعتقال 4 جنود، مؤكدة أنها تسيطر على الوضع في البلاد بالكامل.

وقالت الحكومة، في بيان: «بناء على تقارير مخابراتية فإن بعض جنود الجيش الغامبي كانوا يخططون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا»، مضيفة: «الجيش يلاحق 3 شركاء آخرين مزعومين وأن التحقيقات لا تزال جارية».

وهذه أحدث محاولة انقلاب يشهدها بلد بغرب أفريقيا منذ 2020، بعد انقلابين ناجحين بمالي وبوركينا فاسو وآخر في غينيا. وتعد غامبيا هي أصغر دولة تقع في غرب أفريقيا ويقدر سكانها بنحو 2.5 مليون نسمة، وتحيط بها السنغال بالكامل تقريبا.