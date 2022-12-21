كشفت صحيفة «نيزافيسيمايا»، أن إسرائيل تعتزم منع الحركة الجوية بين سورية وإيران، وتدرس في الوقت الراهن خيارات مختلفة لمنع هذه الرحلات، بينها توجيه ضربات من شأنها تعطيل حركة المطارات السورية.وأفادت الصحيفة الروسية في تقرير لها، اليوم (الأربعاء)، بأن إسرائيل تبرر ذلك باستخدام الطرفين الأسطول الجوي لنقل الأسلحة، وأن قصف مطار دمشق عطل حركة المرور، مضيفة أن المليشيات الموالية لطهران بدأت تتصرف بقدر أكبر من الحرية من الناحية العملياتية في سورية، وهو ما دفع إسرائيل للنظر في أساليب مختلفة للرد.

ولفتت إلى أن إيران مترددة بشأن استخدام القوافل البرية لنقل المنتجات العسكرية، لذلك تحول تركيزها نحو استغلال الطيران المدني. ونقل التقرير عن مركز «ألما» للأبحاث والتعليم الإسرائيلي قوله: إن معظم الرحلات الجوية المتوجهة من إيران نحو سورية ثم إلى لبنان تتم من قبل شركة الطيران «ماهان إير»، التي شملتها العقوبات الغربية قبل 10 سنوات بسبب نقلها الأسلحة بالتعاون الوثيق مع الحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً لمصادر موقع «بريكينغ ديفينس» الأمريكي المختص في الشؤون العسكرية، فإن الضربات الإسرائيلية لمطار دمشق بمثابة تحذير رمزي أكثر من كونها محاولة لتدمير حقيقي إلى حد الآن.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إنه إذا قررت القيادة الإسرائيلية تعطيل المطار فلن يقتصر فقط على مهاجمة المدرج والبنية التحتية، بل ستقوم باختراق أنظمة التحكم والملاحة.