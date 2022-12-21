بعد 48 ساعة من قرار محكمة الجنايات بإدراج الإعلامي معتز ومطر وستة آخرين بقوائم الإرهاب، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم (الأربعاء) بإدراج 41 من جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية» على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من يوم نشر القرار بالجريدة الرسمية.

وأوضح قضائي لـ«عكاظ» أن القرار يأتي للمزيد من محاصرة العناصر الإخوانية الهاربة المتورطة فى أعمال إرهابية تحسباً لوصولهم أو القبض عليهم من قبل الإنتربول الدولي، موضحاً أن القرار يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في فبراير عام 2020 على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، بدور النيابة العامة بوضع العناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب، كما يتصل بالقرارات القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر منذ حظر تنظيم الإخوان عام 2014، مبيناً أن الحكم بوضع العناصر الإخوانية على قوائم الإرهاب، يترتب عليه المزيد من الإجراءات لملاحقة المتهمين في قضايا إرهابية، وتعقب مصادر تمويل الجماعة على نطاق أوسع، وكذلك ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج.

ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب في مصر، مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابياً أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم أولى جلسات محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وآخرين على ذمة القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، المقيدة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين 11 محبوس و7 هاربين، اتهامات من بينها الانضمام وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ «قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان»، كما جاء في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، القيام بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.