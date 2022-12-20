طالبت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، إيران بالإفراج الفوري عن رهائنها المحتجزين لدى طهران، واحترام الحقوق المدنية والسياسية ووقف التدخلات في شؤون دول الجوار.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحافي، على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن «تحدثت مع الوزير الإيراني لفترة وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام».

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في مؤتمر إقليمي في الأردن، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيدا عن نموذج يملى عليه من الخارج. وقال «أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي باستقرار المنطقة»، داعيا إلى اتباع مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج.

وتابع ماكرون أن المنطقة «ما زالت تعاني من انسداد وانقسامات وتدخلات وقضايا أمنية، ولا شك أن العراق، مع الأخذ في الاعتبار العقود الماضية، هو أحد الضحايا الرئيسيين لزعزعة الاستقرار الإقليمي»، مشدداً «المنطقة لديها كل شيء للنجاح في جدول أعمال إقليمي وعالمي، لكن يجب أن ننجح بشكل جماعي في تجاوز الانقسامات الحالية».